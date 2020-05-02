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В Нью-Йорке коронавирус продолжает убивать сотни жителей

​В Нью-Йорке коронавирус продолжает убивать сотни жителей

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 299.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

"Число жертв - 299. Это число все еще остается ужасающе высоким, и оно не достигло уровня, который мы хотели бы увидеть", - сказал Куомо.

Днем ранее, сообщалось о 289 жертвах за сутки.

Он также назвал неприемлемо высоким число ежедневно поступающих в больницу людей. В пятницу был госпитализирован 831 человек. Общее число госпитализированных в штате Нью-Йорк составляет 10 150, за день до этого цифра составляла 10 991, указал губернатор.

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