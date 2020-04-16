В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе хотят отменить массовые мероприятия до конца года

Мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса Билл де Блазио и Эрик Гарсетти полагают, что проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий не возобновится до конца 2020 года из-за распространения коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом каждый из градоначальников заявил в интервью телекомпании CNN.

"Мне сложно представить ситуацию, при которой тысячи людей в скором времени снова соберутся вместе, поэтому мы должны быть готовы к тому, что это не произойдет в текущем году", - отметил Гарсетти.

В свою очередь де Блазио также допустил, что проведение массовых мероприятий может быть отложено до 2021 года. "Я хочу, чтобы люди вернулись к работе. Я хочу, чтобы дети вернулись в школы. Но я думаю, что это займет месяцы. И самое последнее, что я сделаю - это приму решение собрать 10 тысяч, 20 тысяч или 50 тысяч людей в одном месте", - подчеркнул мэр Нью-Йорка.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 639 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 30,9 тыс. человек, из которых почти треть приходится на город Нью-Йорк.