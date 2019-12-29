В Нью-Йорке грабители избили до смерти мужчину за 1$

В Нью-Йорке скончался 60-летний мужчина, на которого напали грабители в канун католического Рождества и забрали $1.

Как передает Report, oб этом сообщает USA Today.

Отмечается, что пострадавший Хуан Фреснада скончался в больнице в Бронке, куда был доставлен в критическом состоянии после ограбления.

Согласно данным полиции, Фреснада шел вместе с приятелем по Третьей авеню в Бронксе около 1:30 ночи. В тот момент к ним подошли грабители и потребовали их имущество. Когда мужчины отказались, на них напали.

Правоохранители уточнили, что грабители отобрали у мужчин 1$ и скрылись.