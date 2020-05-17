​В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137

Число детей, заболевших в Нью-Йорке воспалительным синдромом, который предположительно связан с коронавирусом, достигло 137.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

"Число случаев растет и достигло 137", - сказал де Блазио, отметив, что у 66 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.

По его словам, один ребенок скончался.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.