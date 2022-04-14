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В Нью-Йоркском метро царит страх

В Нью-Йоркском метро царит страх В метро одного из крупнейших городов США, Нью-Йорка, царит страх.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 11:34
В Нью-Йоркском метро царит страх

В метро одного из крупнейших городов США, Нью-Йорка, царит страх.

Как передает американское бюро Report, нью-йоркское метро сегодня превратилось в одно из самых опасных мест мира. Так, в последние дни нью-йоркское метро, которое ежедневно перевозит тысячи людей, заполонили преступники и бездомные. Пассажиры обуяны страхом из-за почти ежедневных нападений. Число туристов и местных жителей, пользующихся метро, резко сократилось.

В связи с ростом числа преступлений на станциях департамент полиции Нью-Йорка перешел на усиленный режим работы. В некоторых частях Куинса, Бруклина, Бронкса и Манхеттена полиция круглосуточно охраняет станции метро.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не чувствует себя в безопасности в метро. Несмотря на это он вместе с сотрудниками городской мэрии поделился фотографиями из метро, призвал ньюйоркцев и туристов не бояться и пользоваться этим транспортом.

12 апреля в результате стрельбы на станции метро "36-я стрит" в районе Бруклин были госпитализированы по меньшей мере 29 человек. Подозреваемый в совершении преступления 62-летний Френк Джеймс задержан, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-York metrosunda qorxu hökm sürür

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