В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах.

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times.

Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из нью-йоркской подземки.

Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнения были вызваны "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", также отметив, что "системы водостока работают хорошо".

"Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка.

Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".

Ранее сообщалось, что ураган "Эльза" в Мексиканском заливе ослаб до тропического шторма.