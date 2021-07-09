О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей

В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах.
Другие страны
9 июля 2021 г. 12:45
В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times.

Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из нью-йоркской подземки.

Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнения были вызваны "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", также отметив, что "системы водостока работают хорошо".

"Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка.

Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".
Ранее сообщалось, что ураган "Эльза" в Мексиканском заливе ослаб до тропического шторма.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi