В Нью-Йорке зарегистрировали пять случаев заражения "омикрон"-штаммом

В штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом написала губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул своем Twitter.

"Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску", - написала Хокул.

Нью-Йорк в настоящее время является четвертым штатом США, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19.

Ранее об обнаружении "омикрона" сообщили Калифорния, Миннесота и Колорадо. Тем временем местные СМИ сообщают, что в штате за минувшие сутки зарегистрировано 11 тыс. 300 случаев COVID-19. Это самое большое число с января. Отмечается также, что число госпитализаций выросло на 1 тыс. за месяц и достигло в среду 3 тыс. 93.

