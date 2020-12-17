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В Нью-Йорке закрылась штаб-квартира ООН

В Нью-Йорке закрылась штаб-квартира ООН Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН), расположенная на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке закрылась из-за прошедшего накануне в городе снегопада.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 23:41
В Нью-Йорке закрылась штаб-квартира ООН

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН), расположенная на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке закрылась из-за прошедшего накануне в городе снегопада.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Штаб-квартира ООН будет закрыта в четверг, 17 декабря, из-за снежного шторма, - говорится в заявлении, разосланном всем сотрудникам и дипломатам организации. - Относительно режима работы в пятницу, 18 декабря, сотрудникам и делегатам будет сообщено дополнительно".

В связи с закрытием здания пленарное заседание Генассамблеи ООН по работе Международного уголовного суда было отменено. В то же время многие мероприятия Совета Безопасности ООН, до сих пор проходят в видеоформате, поэтому они были проведены по расписанию.

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