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В Нью-Йорке зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

В Нью-Йорке зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение Самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в понедельник.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 04:47
В Нью-Йорке зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

Самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC, по данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в округе Эри, эпицентр подземных толчков находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине около 3 км. Отмечается, что землетрясение можно было ощутить в районе Ниагарского водопада. Информации о возможных разрушениях пока не поступало.

Отмечается, что с 1983 года в районе Уэст-Сенеки, близ города Буффало, было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой свыше 2,5.

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