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В Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 В Нью-Йорке зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом, также случаи участились и в других штатах США.
Другие страны
13 августа 2023 г. 08:02
В Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Нью-Йорке зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом, также случаи участились и в других штатах США.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Post (NYP).

В публикации говорится, что, согласно данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк от 2 августа, число случаев COVID выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что в среднем по штату регистрируется по 824 случая в день.

Одновременно с этим на 22% увеличились случаи госпитализации зараженных — более 100 пациентов в день.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает, что по всей стране выявили 8 000 госпитализаций за неделю, что на 12% больше, чем на прошлой.

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан полагает, что учащение случаев заражений связано с понижением иммунитета.

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