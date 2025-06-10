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Россиянину в США грозит 65 лет тюрьмы за отмывание более $500 млн через криптовалюту

Россиянину в США грозит 65 лет тюрьмы за отмывание более $500 млн через криптовалюту Суд в США предъявил гражданину России Юрию Гугнину обвинения в отмывании более $500 млн через криптовалюту.
Другие страны
10 июня 2025 г. 06:21
Россиянину в США грозит 65 лет тюрьмы за отмывание более $500 млн через криптовалюту

Суд в США предъявил гражданину России Юрию Гугнину обвинения в отмывании более $500 млн через криптовалюту.

Как передает Report, об этом сообщил американский Минюст.

"Проживающий в Нью-Йорке и имеющий российское гражданство Гугнин мог использовать свою криптовалютную компанию Evita, чтобы проводить платежи на сумму более $500 млн через банки США и криптовалютные биржи. При этом он скрывал источник и назначение трансакций", - говорится в заявлении ведомства.

Всего россиянину предъявили обвинения по 22 пунктам. Ему вменяется в вину, в том числе мошенничество с помощью электронных средств и участие в сговоре с целью обмана властей.

В случае признания виновным Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения.

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