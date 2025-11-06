В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, в результате чего семь пожарных пострадали.

Как передает Report cо ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила пожарная служба города.

Из них пятеро получили ожоги рук и лица. Отмечается, что троих сотрудников госпитализировали.

"Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре... в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошел взрыв", - сообщили в службе.

Ведется расследование происшествия.