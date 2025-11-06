Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    • 06 ноября, 2025
    • 09:53
    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, в результате чего семь пожарных пострадали.

    Как передает Report cо ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила пожарная служба города.

    Из них пятеро получили ожоги рук и лица. Отмечается, что троих сотрудников госпитализировали.

    "Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре... в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошел взрыв", - сообщили в службе.

    Ведется расследование происшествия.

