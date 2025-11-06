В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 09:53
Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, в результате чего семь пожарных пострадали.
Как передает Report cо ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила пожарная служба города.
Из них пятеро получили ожоги рук и лица. Отмечается, что троих сотрудников госпитализировали.
"Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре... в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошел взрыв", - сообщили в службе.
Ведется расследование происшествия.
Последние новости
10:30
Фото
В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знанийНаука и образование
10:28
Фото
Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
10:15
В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатовПроисшествия
10:14
Фото
Видео
В Ханкенди проходит марш ПобедыВнутренняя политика
10:05
На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧПДругие страны
10:05
В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживоДругие страны
09:59
Фото
Видео
В Баку проходит марш ПобедыАрмия
09:59
Сегодня стартует очередной тур АБЛКомандные
09:53