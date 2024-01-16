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В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов Власти Нью-Йорка принимают меры по регулированию пребывания мигрантов в городе.
Другие страны
16 января 2024 г. 02:14
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

Власти Нью-Йорка принимают меры по регулированию пребывания мигрантов в городе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, со вторника в четырех центрах временного пребывания мигрантов будет введен комендантский час с 23:00 до 6:00, чтобы предотвратить жалобы местных жителей на попрошайничество со стороны нелегальных мигрантов. Проблема стала особенно актуальной после того, как губернатор Техаса начал отправлять нелегальных мигрантов в Нью-Йорк.

Вблизи центров пребывания можно наблюдать толпы мигрантов, которые слоняются без дела даже в ночное время. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил опасения, что засилье мигрантов может привести к уничтожению города. Введение комендантского часа коснется лишь четырех центров временного пребывания, где мигранты должны будут отмечаться каждый день и подтверждать свое нахождение в ночлежках в указанный период. Исключения будут возможны только при работе или учебе приезжего, а также при посещении медицинских учреждений и органов легализации.

Власти Нью-Йорка планируют предъявить иск 17 автобусным перевозчикам на 708 миллионов долларов за расходы, связанные с содержанием тысяч привезенных из Техаса мигрантов.

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