В Нью-Йорке водитель напал на мужчину с ножом, но случайно ранил себя и умер

В Нью-Йорке водитель напал на мужчину с ножом, но случайно ранил себя и умер

В США водитель напал на другого автомобилиста с ножом, но случайно ранил сам себя и погиб.

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