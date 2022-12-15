В Нью-Йорке водитель напал на мужчину с ножом, но случайно ранил себя и умер

В США водитель напал на другого автомобилиста с ножом, но случайно ранил сам себя и погиб.
Как передает Report, об этом сообщает CBC News.
Инцидент произошел вечером на 12-й авеню в Нью-Йорке. Сотрудники полиции обнаружили 21-летнего молодого человека мертвым в его авто и начали расследование по статье "убийство".
Однако спустя некоторое время правоохранители выяснили, что погибший сам ранил себя в ходе дорожного конфликта с другим водителем. Оказалось, мужчина достал нож, ударил им 35-летнего оппонента, но случайно попал в себя и попытался скрыться. За рулем авто он потерял сознание и столкнулся с фонарным столбом, где его позже нашли мертвым.