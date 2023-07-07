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В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали свыше 80 человек

В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали свыше 80 человек Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего пострадал по меньшей мере 81 человек.
Другие страны
7 июля 2023 г. 07:03
В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали свыше 80 человек

Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего пострадал по меньшей мере 81 человек.

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала ABC.

Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и врезался в городской автобус на перекрестке нью-йоркского района Манхэттен, передает телеканал.

По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате инцидента пострадал по меньшей мере 81 человек, 18 из которых были госпитализированы, еще 63 получили медицинскую помощь на месте.

Никто из пострадавших не получил опасных для жизни травм.

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