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В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне конфликта в Израиле

В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне конфликта в Израиле В Нью-Йорке усиливают меры безопасности, в частности, полиция будет патрулировать места скопления граждан, в связи с призывами палестинского движения ХАМАС устроить в пятницу день антиизраильских протестов в мире.
Другие страны
13 октября 2023 г. 14:05
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне конфликта в Израиле

В Нью-Йорке усиливают меры безопасности, в частности, полиция будет патрулировать места скопления граждан, в связи с призывами палестинского движения ХАМАС устроить в пятницу день антиизраильских протестов в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр одноименного города Эрик Адамс сообщили в ходе совместного брифинга.

"Мы поручили полиции Нью-Йорка направить дополнительные ресурсы в школы и церкви, чтобы обеспечить их безопасность и сохранить мир в нашем городе. Мы также усиливаем патрули полиции в других важных районах, чтобы помочь защитить всех жителей нашего города", - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По его словам, пока что нет никакой информации о возможных атаках и нападениях.

В свою очередь губернатор штата указала, что в качестве усиления мер безопасности на территории Нью-Йорка будет "полностью задействована полиция штата", а также Управление по борьбе с терроризмом. Она подчеркнула, что тесно общается с Белым домом, Министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом США. По ее словам, разведывательный центр штата не владеет данными о конкретных угрозах населению. "Сообщения о том, что ХАМАС призвал к проведению дня [протестов], побуждают нас всех вместе решать проблемы жителей Нью-Йорка", - добавила Хокул.

Усилить меры безопасности было решено на фоне того, что один из бывших лидеров ХАМАС Халед Машаль, как ранее сообщило агентство Reuters, публично призвал к акциям протеста против Израиля.

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