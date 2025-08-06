В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"

Третий человек скончался в Нью-Йорке от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров".

Третий человек скончался в Нью-Йорке от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

"Заболевание было изначально выявлено 25 июля, с тех пор трое человек скончались, и 67 людям диагностировали болезнь", - сообщает телеканал.

В департаменте отметили, что людям, у которых с конца июля развились напоминающие грипп симптомы в затронутых районах города, необходимо незамедлительно обращаться к врачу.