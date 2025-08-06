О нас

В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"

В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров" Третий человек скончался в Нью-Йорке от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров".
Другие страны
6 августа 2025 г. 13:56
В Нью-Йорке третий человек умер от болезни легионеров

Третий человек скончался в Нью-Йорке от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

"Заболевание было изначально выявлено 25 июля, с тех пор трое человек скончались, и 67 людям диагностировали болезнь", - сообщает телеканал.

В департаменте отметили, что людям, у которых с конца июля развились напоминающие грипп симптомы в затронутых районах города, необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Third person dies from legionnaires’ disease in New York

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi