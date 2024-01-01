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В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер

В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер Сотни тысяч людей встретили Новый год на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, несмотря на пасмурную погоду.
Другие страны
1 января 2024 г. 10:23
В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер

Сотни тысяч людей встретили Новый год на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, несмотря на пасмурную погоду.

Как передает американское бюро Report, в течение дня движение транспорта на площади было полностью ограничено, а полиция усилила меры безопасности в этом районе.

С утра на площади состоялись концерты и выступления известных певцов и коллективов.

И в этом году на площади традиционно состоялась церемония Ball Drop. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени шар времени, расположенный на здании Уан-Таймс-Сквер в Нью-Йорке, спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку. Нижней точки шар достигает в полночь, что символизирует наступление Нового года.

Диаметр современного шара составляет 3,6 м, а вес превышает 5 тонн.

В 1907 году шар впервые спустился с вершины 25-этажного небоскреба, знаменуя начало Нового года.

Праздничные мероприятия в этом году происходили в полном масштабе, в мегаполис на празднование Нового года съехались десятки тысяч жителей других городов и стран.

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