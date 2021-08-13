В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже

Шесть человек, включая подростка, госпитализированы после удара молнии на пляже в Бронксе, районе Нью-Йорка.

Шесть человек, включая подростка, госпитализированы после удара молнии на пляже в Бронксе, районе Нью-Йорка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

Сильный шторм начался в четверг вечером. Молния ударила в участок пляжа недалеко от берега, в результате чего пострадали шесть человек, сидевших на песке. Они были доставлены в больницу. Серьезные травмы получил 15-летний подросток, также у него произошла остановка сердца.

Как сообщил официальный представитель департамента парков и мест отдыха Нью-Йорка, спасатели вытащили всех людей из воды, сотрудники пляжа по громкоговорителю призвали покинуть его перед начавшимся штормом.