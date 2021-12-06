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В Нью-Йорке с 27 декабря сделают вакцинацию обязательной для всех работников

В Нью-Йорке с 27 декабря сделают вакцинацию обязательной для всех работников Все работники предприятий Нью-Йорка должны будут предоставлять подтверждение вакцинации от коронавируса с 27 декабря.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 20:02
В Нью-Йорке с 27 декабря сделают вакцинацию обязательной для всех работников

Все работники предприятий Нью-Йорка должны будут предоставлять подтверждение вакцинации от коронавируса с 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

"Ранее эта мера касалась только сотрудников муниципальных предприятий, теперь мы решили распространить ее и на частные. Чем шире будут эти требования, тем больше людей задумаются о том, что уже пора вакцинироваться", - сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Де Блазио добавил, что соответствующее решение принято в связи с распространением омикрон-штамма и приходом холодного времени года. "Мы решили нанести упреждающий удар и предпринять реальные шаги по борьбе с коронавирусом", - добавил мэр.

Подтверждение прививки по крайней мере одной дозой вакцины будет теперь также требоваться от детей старше пяти лет для участия в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях.

На прошлой неделе в Нью-Йорке были выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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