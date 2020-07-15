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В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских

В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке.
Другие страны
15 июля 2020 г. 23:34
В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских

По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter.

Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших - глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.

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