В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских

По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.
"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter.
Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших - глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.