В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в пятницу в Нью-Йорке.
Несколько групп по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с полицией не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.
В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.
Протестующие призывают лишить полицию города финансирования.