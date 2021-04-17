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В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в пятницу в Нью-Йорке.
Другие страны
17 апреля 2021 г. 06:23

Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в пятницу в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Несколько групп по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с полицией не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.

В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.

Протестующие призывают лишить полицию города финансирования.

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