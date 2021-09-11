В Нью-Йорке проходит траурная церемония в память о жертвах 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября.

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе церемонии будут зачитаны имена всех погибших в этих терактах.

В мероприятии участвует президент США Джо Байден, однако его выступление на церемонии не ожидается.

Меры безопасности значительно усилены в районе мемориала, где проходит основная траурная церемония, на юге Манхэттена. Дополнительные наряды полиции дежурят за несколько кварталов от него, часть тротуаров перекрыта ограждениями.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.