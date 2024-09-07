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В Нью-Йорке предотвратили теракт в еврейском центре

В Нью-Йорке предотвратили теракт в еврейском центре США предотвратили массовую стрельбу в Нью-Йоркском еврейском центре, которая могла произойти 7 октября 2024 года, спустя год после атаки радикального движения ХАМАС против Израиля.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 04:09
В Нью-Йорке предотвратили теракт в еврейском центре

США предотвратили массовую стрельбу в Нью-Йоркском еврейском центре, которая могла произойти 7 октября 2024 года, спустя год после атаки радикального движения ХАМАС против Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство юстиции США. Подозреваемый в подготовке теракта был задержан в Канаде,

"Гражданин Пакистана, проживающий в Канаде, Мухаммад Шахзеб Хан был задержан 4 сентября в Канаде в связи с заявлением, поданным в суд Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в попытке предоставить материальную помощь и ресурсы террористической группировке ИГИЛ", - говорится в заявлении ведомства.

"Подозреваемый планировал террористическую атаку в Нью-Йорке около 7 октября, чтобы уничтожить во имя ИГИЛ как можно больше евреев. Расследование ФБР и оперативные действия наших канадских партнеров из правоохранительных органов позволили задержать его", - приводятся в заявлении слова министра юстиции США Меррика Гарленда.

Как минимум с ноября 2023 года он неоднократно и открыто заявлял о поддержке ИГИЛ и своем стремлении совершить террористические атаки в поддержку этой террористической организации. Он делал это в социальных сетях, а также "общаясь с двумя сотрудниками правоохранительных органов под прикрытием".

Отмечается, что обвиняемый говорил им о своих планах устроить массовую стрельбу в еврейских религиозных центрах США. Он, в том числе заявил им, что целью атаки может быть еврейский центр в районе Бруклин. Хан рассчитывал организовать атаку примерно 7 октября 2024 года.

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