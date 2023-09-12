В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

В мемориальном комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

В мемориальном комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщает американское бюро Report, во всех федеральных зданиях были спущены государственные флаги, в городе объявлена ​​минута молчания и зазвонили церковные колокола.

В церемонии, состоявшейся на острове Манхэттен в Нью-Йорке приняли участие мэрия города и вице-президент США Камала Харрис. Родственники жертв трагедии оставили букеты цветов перед мраморными досками, на которых были написаны их имена.

Теракт 11 сентября 2001 года в США - самый крупный в истории по числу жертв. В нем погибли 2 977 человек. Террористы-смертники захватили четыре самолета с пассажирами и направили их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолета разрушили башни-близнецы, третий полетел к зданию Пентагона, последний упал в штате Пенсильвания.