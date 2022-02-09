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В Нью-Йорке отменяют масочный режим в помещениях

В Нью-Йорке отменяют масочный режим в помещениях Американский штат Нью-Йорк с 11 февраля отменяет требование в обязательном порядке носить маски в помещениях.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 23:14
В Нью-Йорке отменяют масочный режим в помещениях

Американский штат Нью-Йорк с 11 февраля отменяет требование в обязательном порядке носить маски в помещениях.

Как передает Report, об этом заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в Twitter.

"Ситуация уже не та, что была в начале декабря. Действия нью-йоркцев были верными, они помогли нам пройти через зимний всплеск заболеваемости. С завтрашнего дня отменяем требование для предприятий, предписывавшее, что внутри помещений необходимо носить маску или предъявлять сертификат о вакцинации", - сказала она.

При этом муниципальные власти, а также владельцы предприятий могут по-прежнему требовать обязательного ношения масок. В школах ношение масок пока остается обязательным.

На протяжении последнего года, хотя требование носить маски летом отменялось даже на федеральном уровне, в Нью-Йорке администрация большинства жилых комплексов, офисных зданий, магазинов и различных учреждений настаивала на их обязательном ношении.

На этой неделе о смягчении масочного режима объявили пять штатов - Нью-Джерси, Делавэр, Калифорния, Коннектикут и Орегон.

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