В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает во вторник свою работу, кульминацией которой станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня.
Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.
Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров. В стране складывается трудная гуманитарная ситуация. 16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
Со сменой власти в Афганистане встал вопрос о полномочиях нынешнего представителя страны при ООН Гулама Исакзая. Как ранее заявил председатель 75-й сессии Генассамблеи Волкан Бозкыр, решение по афганскому послу может быть принято аккредитационным комитетом в октябре - ноябре.
Аккредитационный комитет 76-й сессии планируется сформировать на ее первом заседании 14 сентября. Традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира. Комитет принимает решения относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня. Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, Исакзаи будет представлять Афганистан на мероприятиях высокого уровня 21-27 сентября.
Вопрос о полномочиях посла Мьянмы, где ранее также сменилось руководство, может быть решен в октябре - ноябре. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили в ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.
Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.