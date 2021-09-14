В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает во вторник свою работу, кульминацией которой станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает во вторник свою работу, кульминацией которой станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров. В стране складывается трудная гуманитарная ситуация. 16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Со сменой власти в Афганистане встал вопрос о полномочиях нынешнего представителя страны при ООН Гулама Исакзая. Как ранее заявил председатель 75-й сессии Генассамблеи Волкан Бозкыр, решение по афганскому послу может быть принято аккредитационным комитетом в октябре - ноябре.

Аккредитационный комитет 76-й сессии планируется сформировать на ее первом заседании 14 сентября. Традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира. Комитет принимает решения относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня. Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, Исакзаи будет представлять Афганистан на мероприятиях высокого уровня 21-27 сентября.

Вопрос о полномочиях посла Мьянмы, где ранее также сменилось руководство, может быть решен в октябре - ноябре. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили в ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.

Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.