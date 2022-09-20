В Нью-Йорке открылась Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В начале заседания состоятся выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабы Кёрёши. За этим последуют общеполитические дебаты, на которых выступят министры и главы делегаций.

Во вторник, в частности, запланированы выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца.