В Нью-Йорке открылась Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.
В начале заседания состоятся выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабы Кёрёши. За этим последуют общеполитические дебаты, на которых выступят министры и главы делегаций.
Во вторник, в частности, запланированы выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца.