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В Нью-Йорке открылась Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 17:24
В Нью-Йорке открылась Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В начале заседания состоятся выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабы Кёрёши. За этим последуют общеполитические дебаты, на которых выступят министры и главы делегаций.

Во вторник, в частности, запланированы выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца.

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