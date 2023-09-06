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В Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 02:16
В Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке.

Как передает Report, кульминацией мероприятий станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами.

На открытии сессии ее председатель дипломат от Республики Тринидад и Тобаго Дэннис Фрэнсис принял присягу и пообещал справедливо и независимо исполнять свои обязанности. "Мы начинаем 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи в условиях сложной глобальной повестки дня, окруженной идущими друг за другом вызовами, - отметил Фрэнсис. - Я обозначил четыре приоритета, чтобы 78-я сессия могла эффективно реагировать на эти вызовы. Это мир, процветание, прогресс и устойчивость".

По его словам, острые геополитические разногласия "привели нас к новой опасной эре ядерной неопределенности". "Мы внесли скептицизм в нашу многостороннюю систему", - считает председатель сессии Генассамблеи.

До недели высокого уровня будут продолжаться заседания Генассамблеи по таким техническим вопросам, как утверждение повестки и формирование комитетов.

Саму неделю высокого уровня традиционно откроет выступление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. За ним слово возьмет президент США Джо Байден. В этом году Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит Генеральную Ассамблею ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyası öz işinə başlayıb

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