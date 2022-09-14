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В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 00:20
В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report, заседание открыли генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш и председатель сессии венгерский дипломат Чаба Кёрёши.

Дипломатам предстоит утвердить повестку, расписание заседаний, полномочия делегаций и сформировать рабочие комитеты. Повестка новой сессии, которая продлится год, включает все основные международные сюжеты, включая изменение климата, борьбу с коронавирусом и другими инфекциями, вопросы устойчивого развития, задолженности развивающихся стран, современные конфликты и кризисы. Главным событием станет неделя высокого уровня (20-26 сентября), на которую прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. На полях пройдут десятки двусторонних и многосторонних встреч.

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