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В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение В штатах Вирджиния, Вашингтон, Чикаго и Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури.
Другие страны
1 февраля 2021 г. 20:29
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

В штатах Вирджиния, Вашингтон, Чикаго и Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури.

Как сообщает специальный корреспондент Report, согласно подписанному мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио решению, после 06:00 по местному времени вводится ограничение на передвижение всех транспортных средств.

Мэр посоветовал жителям города не пользоваться транспортными средствами в течение двух дней и не выходить на улицу без особой надобности.

В результате снежной бури в аэропортах было задержано более 300 авиарейсов. Учебный процесс в школах приостановлен. В некоторых частях города высота снежного покрова достигает 40 сантиметров.

Метель продлится два дня.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib

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