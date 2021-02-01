В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

В штатах Вирджиния, Вашингтон, Чикаго и Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури.

В штатах Вирджиния, Вашингтон, Чикаго и Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури.

Как сообщает специальный корреспондент Report, согласно подписанному мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио решению, после 06:00 по местному времени вводится ограничение на передвижение всех транспортных средств.

Мэр посоветовал жителям города не пользоваться транспортными средствами в течение двух дней и не выходить на улицу без особой надобности.

В результате снежной бури в аэропортах было задержано более 300 авиарейсов. Учебный процесс в школах приостановлен. В некоторых частях города высота снежного покрова достигает 40 сантиметров.

Метель продлится два дня.

Вюсаля Аббасова