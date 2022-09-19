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В Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня ГА ООН

В Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня ГА ООН Сегодня в Нью-Йорке, США, начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 06:12
В Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня ГА ООН

Сегодня в Нью-Йорке, США, начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает местное бюро Report, UNGA 77 пройдет на фоне роста напряженности между великими державами мира, в связи военными событиями в Украине.

Безопасность в Нью-Йорке была повышена до самого высокого уровня. Дороги, ведущие к 42-й и 46-й улицам острова Манхэттен, где расположено здание международной организации, были закрыты для движения.

Сотни глав государств были приглашены в Лондон, так как начало громкой недели совпадает с запланированными похоронами королевы Великобритании Елизаветы II. Представители ООН заявили, что существует неопределенность в отношении того, когда лидеры более 60 стран примут участие в неделе высокого уровня. Среди них президент США Джозеф Байден, изменивший время своего выступления со вторника.

Отметим, что 77-е заседание пройдет под председательством венгерского дипломата Чаба Кёрёши. Неделю высокого уровня объявит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который проинформирует гостей о повестке недели, основных задачах и вызовах, стоящих перед международным сообществом.

После этого к участникам Генеральной Ассамблеи обратится президент Бразилии Жаир Болсонару.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН завершится 27 сентября.

Отметим, что Азербайджан на 77-й сессии Ассамблеи будет представлять министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsinə start verilir

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