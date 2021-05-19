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В Нью-Йорке начато уголовное расследование в отношении компании Трампа

В Нью-Йорке начато уголовное расследование в отношении компании Трампа По данным прокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты
Другие страны
19 мая 2021 г. 10:56
В Нью-Йорке начато уголовное расследование в отношении компании Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа "Руди" Джулиани. Сам Джулиани назвал этот обыск "бесконтрольным", проведенным в попытке "подставить" хозяина квартиры. В ходе обыска федеральные агенты вынесли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику.

Руди Джулиани предъявили подозрение в нарушении американского Закона о регистрации иностранных агентов, по версии ФБР он не зарегистрировался в качестве иностранного агента от имени неназванного украинского чиновника.

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Версия на английском языке Criminal probe into Trump Organization opens in New York

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