В Нью-Йорке на "Таймс-сквер" организована выставка по случаю Дня национального единства Турции

На "Таймс-сквер" в Нью-Йорке организована фотовыставка по случаю Дня демократии и национального единства Турции.
Как передает американское бюро
Представители TASC проинформировали местных жителей и туристов о 15 июля - Дне демократии и национального единства, который стал символом торжества демократии в Турции. Выставка вызвал большой интерес у местной общественности.
Напомним, 15 июля 2016 года при предотвращении попытки государственного переворота в Турции погибли 252 мирных жителя и военнослужащих.