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В Нью-Йорке на "Таймс-сквер" организована выставка по случаю Дня национального единства Турции

В Нью-Йорке на "Таймс-сквер" организована выставка по случаю Дня национального единства Турции На "Таймс-сквер" в Нью-Йорке организована фотовыставка по случаю Дня демократии и национального единства Турции.
Другие страны
16 июля 2024 г. 06:44
В Нью-Йорке на Таймс-сквер организована выставка по случаю Дня национального единства Турции

На "Таймс-сквер" в Нью-Йорке организована фотовыставка по случаю Дня демократии и национального единства Турции.

Как передает американское бюро Report, на выставке, организованной Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), экспонировались фото с мест событий, произошедших в Турции в ночь на 15 июля, а также моменты сопротивления турецкого народа террористической организации FETÖ, кадры после бомбардировок государственных зданий.

Представители TASC проинформировали местных жителей и туристов о 15 июля - Дне демократии и национального единства, который стал символом торжества демократии в Турции. Выставка вызвал большой интерес у местной общественности.

Напомним, 15 июля 2016 года при предотвращении попытки государственного переворота в Турции погибли 252 мирных жителя и военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Milli Birlik Günü münasibətilə Nyu-Yorkun Tayms meydanında sərgi keçirilib

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