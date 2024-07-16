В Нью-Йорке на "Таймс-сквер" организована выставка по случаю Дня национального единства Турции

На "Таймс-сквер" в Нью-Йорке организована фотовыставка по случаю Дня демократии и национального единства Турции.

На "Таймс-сквер" в Нью-Йорке организована фотовыставка по случаю Дня демократии и национального единства Турции.

Как передает американское бюро Report , на выставке, организованной Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), экспонировались фото с мест событий, произошедших в Турции в ночь на 15 июля, а также моменты сопротивления турецкого народа террористической организации FETÖ, кадры после бомбардировок государственных зданий.

Представители TASC проинформировали местных жителей и туристов о 15 июля - Дне демократии и национального единства, который стал символом торжества демократии в Турции. Выставка вызвал большой интерес у местной общественности.

Напомним, 15 июля 2016 года при предотвращении попытки государственного переворота в Турции погибли 252 мирных жителя и военнослужащих.