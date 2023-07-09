В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибший

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

По информации правоохранителей, вооруженный человек перемещался на скутере без номеров. Он открыл огонь в пяти разных местах в районах Куинс и Бруклин.

Стрелявшего удалось задержать. В полиции сообщили, что ему 25 лет, при себе у него был пистолет. Мотив нападений неизвестен. Предположительно, он не имел конкретной цели, а стрелял беспорядочно.

В результате стрельбы погиб 87-летний мужчина. Известно также, что 21-летний и 63-летний пострадавшие были ранены в плечо, другой - 44-летний - в щеку.