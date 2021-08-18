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В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке.
Другие страны
18 августа 2021 г. 14:36
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.

Сообщается, что вечером во вторник нападавший вышел из машины и открыл огонь по игравшим в настольные игры у магазина людям в возрасте до 30 лет.

Четыре человека были доставлены в местные больницы, еще один пострадавший отказался от медицинской помощи. Раненые находятся в стабильном состоянии.

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Версия на английском языке Injuries reported as man fires shots at holiday-makers in New York

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