В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке.

По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.

Сообщается, что вечером во вторник нападавший вышел из машины и открыл огонь по игравшим в настольные игры у магазина людям в возрасте до 30 лет.

Четыре человека были доставлены в местные больницы, еще один пострадавший отказался от медицинской помощи. Раненые находятся в стабильном состоянии.