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В Нью-Йорке могут ввести плату за пробки

В Нью-Йорке могут ввести плату за пробки Нью-Йорк может стать первым городом США, где водители будут вынуждены платить за пробки.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 03:20
В Нью-Йорке могут ввести плату за пробки

Нью-Йорк может стать первым городом США, где водители будут вынуждены платить за пробки.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, в котором водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такую практику уже используют в некоторых других странах.

Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Манхэттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов - Сохо. Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.

Предполагается, что водители автомобилей будут платить 15 долларов, грузовиков - 24 или 36 долларов в зависимости от размера, мотоциклов - 7,50 долларов. Оплачиваться въезд будет только раз в день. В то же время такси и общественный транспорт не будут платить сбор, однако повысят стоимость проезда. Тарифы будут действовать с 5:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 21:00 в выходные.

Рассмотреть утверждение такой программы должны уже в начале 2024 года. Однако принятию решения угрожает федеральный иск, поданный Нью-Джерси, из-за опасений, что программа "возложит несправедливое финансовое и экологическое бремя на жителей штата".

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