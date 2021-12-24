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В Нью-Йорке количество новых случаев COVID-19 выросло на треть

В Нью-Йорке количество новых случаев COVID-19 выросло на треть Количество новых случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки составило 38 835, в то время как предыдущий показатель равнялся 28 924.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 09:55
В Нью-Йорке количество новых случаев COVID-19 выросло на треть

Количество новых случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки составило 38 835, в то время как предыдущий показатель равнялся 28 924.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, рост числа новых заражений составил около 34%. При этом количество новых госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками несколько снизилось (82 против 124), незначительно увеличилось число смертей - 63 против 57.

Нью-Йорк остается центром распространения "омикрон"-штамма коронавируса в США. Начиная с 17 декабря, штат каждый день устанавливает новый рекорд по числу инфицированных за всю пандемию. Однако столь резкого в процентном отношении прироста количества новых случаев заражения пока не было.

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Версия на английском языке New York sets another record for COVID cases

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