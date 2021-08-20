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В Нью-Йорке из-за суицидов закрывают популярную смотровую площадку

В Нью-Йорке из-за суицидов закрывают популярную смотровую площадку Смотровая площадка Vessel, являющаяся излюбленным местом туристов на острове Манхэттен в Нью-Йорке, закрылась из-за частых самоубийств
Другие страны
20 августа 2021 г. 00:19
В Нью-Йорке из-за суицидов закрывают популярную смотровую площадку

Смотровая площадка Vessel, являющаяся излюбленным местом туристов на острове Манхэттен в Нью-Йорке, закрылась из-за частых самоубийств.

Как передает местное бюро Report, за последние несколько месяцев 4 человека бросились с этого "судна". К смотровой площадке ведет 154 ступени, а само строение достигает 150 метров в высоту.

Первое самоубийство произошло в феврале, а последнее – несколько дней назад. После трагической смерти 21-летнего молодого человека официальный представитель Vessel сообщил, что туристический объект будет временно закрыт для посещения.

По словам председателя правления Vessel Лоуэлла Керна, если смотровая площадка и будет вновь открыта, то после подготовки плана мероприятий для предотвращения суицидов.

Смотровая площадка Vessel была построена в 2017 году. Ее спроектировал английский дизайнер Томас Хизервик. Строение, которое ежедневно посещают тысячи туристов, часто называют интерактивным произведением искусства.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkun məşhur "pilləkənlər"i turistlər üçün bir müddət bağlı qalacaq

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