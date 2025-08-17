В Нью-Йорке из-за стрельбы в ресторане погибли три человека, восемь пострадали

В нью-йоркском районе Бруклин произошла массовая стрельба, в результате которой три человека погибли и еще восемь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, огонь был открыт ранним утром воскресенья внутри ресторана Taste of the City Lounge на Фрэнклин-авеню в районе Краун-Хайтс. Инцидент произошел около 3:30 по местному времени, уточнила глава полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

По данным журналистов, в инциденте не выжили трое мужчин в возрасте 27 и 35 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницы, однако их состояние пока не разглашается.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личность стрелявших.