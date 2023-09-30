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В Нью-Йорке из-за ливня закрыт аэропорт "Ла-Гуардия"

В Нью-Йорке из-за ливня закрыт аэропорт "Ла-Гуардия" На Нью-Йорк обрушились мощные ливни, из-за чего многие районы буквально ушли под воду.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 01:44
В Нью-Йорке из-за ливня закрыт аэропорт Ла-Гуардия

На Нью-Йорк обрушились мощные ливни, из-за чего многие районы буквально ушли под воду.

Как передает американское бюро Report, были затоплены подвалы зданий и многие центральные дороги. Мэрия предупредила о стихийном бедствии. Чиновники призвали жителей города не покидать свои дома без необходимости.

Природная катастрофа также оказала негативное влияние на воздушный транспорт. Все входы в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" закрыты, а рейсы отменены.

По прогнозу синоптиков, дождь продолжится до субботы, который в некоторых местах достигнет 20 сантиметров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib, hava limanı bağlanıb

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