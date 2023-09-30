В Нью-Йорке из-за ливня закрыт аэропорт "Ла-Гуардия"

На Нью-Йорк обрушились мощные ливни, из-за чего многие районы буквально ушли под воду.
Как передает американское бюро Report, были затоплены подвалы зданий и многие центральные дороги. Мэрия предупредила о стихийном бедствии. Чиновники призвали жителей города не покидать свои дома без необходимости.
Природная катастрофа также оказала негативное влияние на воздушный транспорт. Все входы в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" закрыты, а рейсы отменены.
По прогнозу синоптиков, дождь продолжится до субботы, который в некоторых местах достигнет 20 сантиметров.