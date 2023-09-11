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В Нью-Йорке чтут память жертв терактов 11 сентября

В Нью-Йорке чтут память жертв терактов 11 сентября Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, проходит в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
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11 сентября 2023 г. 18:00
В Нью-Йорке чтут память жертв терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, проходит в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В церемонии участвует вице-президент США Камала Харрис.

На церемонии также присутствуют претендент на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, перекрыта. Полиция дежурит у выходов из метро.

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