В Нью-Йорке чтут память жертв терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, проходит в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, проходит в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В церемонии участвует вице-президент США Камала Харрис.

На церемонии также присутствуют претендент на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, перекрыта. Полиция дежурит у выходов из метро.