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В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо

В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо Федеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция города Нью-Йорк арестовали девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо, включая ее главаря Эндрю Руссо и его заместителя Бенджамина Кастелаццо. Они подозреваются в коррупции и мошенничестве.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 01:48
В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция города Нью-Йорк арестовали девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо, включая ее главаря Эндрю Руссо и его заместителя Бенджамина Кастелаццо. Они подозреваются в коррупции и мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Во время операции было задержано 12 человек, 9 из них являются членами клана Коломбо или связаны с ним. Телеканал отмечает, что вскоре может последовать арест еще одного человека. Задержанным предъявят обвинения в суде во вторник.

Семья Коломбо - одна из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке, указывает телекомпания NBC. Один из арестованных относится к семье Бонанно, также входящей в число этих кланов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Kolombo mafiya klanının rəhbəri həbs edilib

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