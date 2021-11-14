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В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель

В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель Главная рождественская ель была успешна доставлена в ночь на субботу в крупнейший американский мегаполис - Нью-Йорк.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 06:26
В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель

Главная рождественская ель была успешна доставлена в ночь на субботу в крупнейший американский мегаполис - Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

"Рождественское дерево Рокфеллер-центра прибыло сегодня утром с небольшой помощью дорожной полиции Нью-Йорка", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей в Twitter.

Дерево весом 12 тонн и высотой 24 м было привезено из штата Мэриленд - впервые за 90-летнюю историю традиции установки рождественской ели в Нью-Йорке. Для его перевозки к месту установки на Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена потребовался прицеп длиной 35 м.

Перевозка одного из главных символов Рождества заняла два дня - для доставки 85-летней ели, которую срубили еще в четверг, 11 ноября, близ городка Элктон, потребовалось разрешение от штатов Нью-Джерси и Мэриленд на транспортировку такого негабаритного груза, также грузовик сопровождали несколько единиц спецтехники и эскорт из автомобилей полиции.

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