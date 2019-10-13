В Нью-Гэмпшире два человека пострадали при стрельбе в церкви

Два человека ранены при стрельбе в субботу утром в церкви города Пэлем штата Нью-Гэмпшир (США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам шеф городской полиции Джозеф Рорк.

По его словам, стрелявший был оперативно задержан силами гостей и передан полиции, приехавшей через три минуты.

"Два человека были ранены в результате стрельбы... Когда полиция через три минуты прибыла на место после поступившего вызова, она узнала, что стрелок задержан гостями", - сказал правоохранитель представителям прессы. Его общение с журналистами транслировал телеканал Fox News.