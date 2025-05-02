Международные военные учения начнутся 5 мая в Эстонии у границы с Россией

Международные военные учения начнутся 5 мая в Эстонии у границы с Россией

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил о начале крупнейших в 2025 году международных военных учений Siil 2025 («Ёж 2025»), которые пройдут с 5 по 23 мая преимущественно на северо-востоке и юго-востоке страны — вблизи границы с Россией.

Как передаёт Report со ссылкой на Интерфакс, в манёврах примут участие подразделения Сил обороны Эстонии, военизированной добровольческой организации Kaitseliit, союзных армий НАТО, а также военнослужащие из ряда партнёрских стран.

Цель учений - отработка ключевых задач национальной и региональной обороны, проверка боеготовности подразделений и укрепление взаимодействия с союзниками. Особое внимание в этом году уделяется вводу в Эстонию дополнительных союзных сил и их оперативной интеграции в состав эстонской дивизии с достижением полной боеготовности.

Основные этапы учений пройдут на центральном полигоне Сил обороны Эстонии, полигоне Нурсипалу и в прилегающих районах. Поддерживающие мероприятия намечены в западной, северной и центральной частях страны.

Siil 2025 станет крупнейшими учениями для Эстонии в этом году. В них примут участие более 16 000 человек, включая военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады. В качестве наблюдателей и инструкторов к учениям также присоединятся представители Японии, Израиля и Украины.