В Нью-Дели в паводковых водах утонули трое детей

Трое детей стали первыми жертвами поводка в Нью-Дели после того, как река Ямуна вышла из берегов и затопила несколько районов индийской столицы.

Трое детей стали первыми жертвами поводка в Нью-Дели после того, как река Ямуна вышла из берегов и затопила несколько районов индийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу информационное агентство Press Trust of India.

Мальчики в возрасте от 10 до 12 лет утонули в пятницу, купаясь в воде, затопившей районы около реки.

Погибшие стали первыми официально зарегистрированными жертвами затопления в округе Дели (в состав которого входит Нью-Дели) после того, как в четверг уровень воды в Ямуне поднялся до рекордной отметки 208,66 м, превысив предыдущий максимум (207,49 м), установленный в 1978 году. В субботу уровень воды несколько снизился до уровня 207,68 м, что все равно превышает отметку "опасно" примерно на 3 м.

Армия и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) были вызваны в город, вода продолжает стоять в районах центрального Нью-Дели. Паводковые воды достигли здания Верховного суда и некоторых других правительственных зданий.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в субботу заявил, что, хотя уровень воды в Ямуне снижается, угроза наводнения не миновала. "Вода в Ямуне постепенно спадает. Если не будет сильного дождя, ситуация скоро нормализуется. Но если пойдет дождь, это может занять больше времени", - сказал глава столичного правительства в эфире местных телеканалов.