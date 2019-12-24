​В Нью-Дели в ходе протестов задержали почти 140 человек за сутки

Не менее 139 человек, в основном студентов местных вузов, задержаны за минувшие сутки в Нью-Дели во время попыток организовать протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

По данным, задержания проходили в различных районах центра индийской столицы, среди задержанных 79 женщин.

Большинство было отпущено через несколько часов. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости и неоправданных задержаниях. Полиция в свою очередь указывает, что студенты нарушали режим запрета на массовые мероприятия и демонстрации, введенный властями в центре столицы.

"Полиция задерживает всех, кто похож на студента, и тащит в участок, чтобы остановить демократический протест", - заявил прессе глава Всеиндийской студенческой ассоциации (AISA) Саи Баладжи. Ассоциация намерена оспорить действия полиции в официальном порядке.