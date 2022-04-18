В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные

Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице.

Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции в эфире телеканала NDTV , в ходе столкновений пострадали восемь полицейских, огнестрельные ранения получил полицейский инспектор, есть пострадавшие и среди гражданских лиц.

В субботу две религиозные процессии - индусская и мусульманская - столкнулись у мечети в районе Джахангирпури. К вечеру воскресенья столкновения охватили несколько пригородов.