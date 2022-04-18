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В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные

В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 07:19
В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные

Полиция национального столичного округа Дели задержала в воскресенье и в ночь на понедельник 21 человека во время столкновений групп индусской и мусульманской молодежи, которые произошли в индийской столице.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции в эфире телеканала NDTV, в ходе столкновений пострадали восемь полицейских, огнестрельные ранения получил полицейский инспектор, есть пострадавшие и среди гражданских лиц.

В субботу две религиозные процессии - индусская и мусульманская - столкнулись у мечети в районе Джахангирпури. К вечеру воскресенья столкновения охватили несколько пригородов.

Газета Times of India отмечает, что МВД страны развернуло более 10 тыс. полицейских в столичных пригородах Ноида и Газиабад, где ситуация особенно напряженная. Полицейские проверяют машины, проводят обыски в гостиницах и торговых центрах. Сформированы группы для мониторинга публикаций в социальных сетях, "которые могут нарушить социальную гармонию". Власти опасаются повторения межрелигиозных столкновений, произошедших в феврале 2020 года на северо-востоке столицы, в результате которых погибли 53 человека.

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