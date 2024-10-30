В Нью-Дели обокрали посла Франции

Посла Франции в Индии Тьерри Мату обокрали на рынке в Нью-Дели во время покупки подарков по случаю широко отмечаемого в эти дни в южноазиатской республике индуистского праздника Дивали.

Посла Франции в Индии Тьерри Мату обокрали на рынке в Нью-Дели во время покупки подарков по случаю широко отмечаемого в эти дни в южноазиатской республике индуистского праздника Дивали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hindu.

У высокопоставленного дипломата из кармана пропал мобильный телефон, когда он вместе с женой был занят покупками в одном из оживленных районов Нью-Дели Чандни Чоук. После пропажи посол написал заявление в полицию.

Правоохранительные органы сработали оперативно и проверили записи с камер видеонаблюдения. По делу о краже были задержаны четыре человека, все они в возрасте от 20 до 25 лет. Французский посол получил обратно свой мобильный телефон.

Дивали - наиболее значимый праздник индуизма, который иногда называют индийским Новым годом. Главная задача в эти дни - отогнать злых демонов на целый год, до следующего такого праздника. В домах и вокруг них зажигают светильники дия, чтобы напугать тьму и зло. Также для того, чтобы прогнать демонов, на улицах принято массово запускать фейерверки и взрывать петарды.